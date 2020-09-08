Приложение, основанное на технологии бесконтактных платежей, позволяет без дополнительного оборудования превратить смартфон на базе Android с NFC–модулем* в POS–терминал. Оно предназначено для малых торгово–сервисных предприятий и позволяет им принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона. Решение значительно расширяет возможности приема электронных платежей в торгово–сервисной сети, позволяет увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.«Приложениепредназначено для микро и малого бизнеса, который заинтересован в сокращении издержек по наличным платежам, к примеру на инкассацию, и более активному приему безналичных платежей. Новое решение позволяет оптимизировать бизнес–процессы предпринимателей через расширение сети приема бесконтактных платежей, роста клиентской базы и снижения затрат на подключение к услугам эквайринга. В свою очередь и розничные клиенты получают возможность быстрой, удобной и безопасной оплаты при помощи бесконтактных технологий». Для того чтобы предприниматель начал принимать оплату через технологию бесконтактных платежей, необходимо скачать приложениеи заключить договор эквайринга с Halyk Bank. Установив приложение, которое может полностью заменить собой POS–терминал, вы получите доступ ко всем функциям бесконтактного POS–терминала без дополнительных устройств.• Смартфон вместо POS–терминала, не нужно покупать дополнительное оборудование • Бесконтактный прием платежей 24/7 • Оплата картами любых банков и платежи смартфонами • Детализированная отчетность об операциях • Соблюдение законодательства по приему платежей • Подключение клиентов всех банков• Прием оплат по картам любых банков (Visa, Mastercard и Union Pay) • Прием платежей смартфоном с Homebank Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay • Отмена и возврат платежей • Отправка электронных чеков • Просмотр списка и деталей по операциям В свою очередь, потребители – розничные клиенты – получают дополнительные возможности и могут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно, с помощью бесконтактных карт, смартфонов, а также носимых NFC–устройств – Smart–часов, колец и браслетов.Принимайте платежи без комиссий Специально к запуску Halyk Pos мы подготовили выгодную акцию*. Подключите сервис Halyk Pos с 1 сентября по 30 октября 2020 года и принимайте платежи по картам без комиссий до 30 ноября 2020 года.• 0% комиссия на все платежи через Halyk Pos до 30 ноября 2020 года • Лимит на льготный тариф на период акции – 1 000 000 тенге • В случае превышения лимита бесплатных операций в рамках акции, взимается комиссия согласно действующим тарифам Банка • Период проведения акции: с 01 сентября по 30 октября 2020 г. • Период действия льготного тарифа: с 01 сентября по 30 ноября 2020 г. *Организатор акции вправе изменить условия акции или приостановить действие акции в одностороннем порядке. *NFC, или Near field communication, «ближняя бесконтактная связь» — технология беспроводной связи малого радиуса действия, с помощью которой можно обмениваться данными между устройствами. *** Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана») является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские, страхование, лизинг и управление активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. АО «Народный Банк Казахстана» также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. АО «Народный Банк Казахстана» является листинговой компанией, ценные бумаги которой обращаются на фондовых биржах Казахстана (KASE, AIX) и Великобритании (LSE). Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.