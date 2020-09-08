Как рассказал экс-заместитель акима Теректинского района Куаныш Шарафутдин, он решил покинуть свой пост по собственному желанию и 3 сентября написал заявление об увольнении. – 4 сентября вышел приказ о моем увольнении. Я перехожу на другую более высокооплачиваемую работу в частной сфере, - отметил Куаныш Шарафутдин. Ранее на очередном заседании совета по этике агентства РК по делам государственной службы было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении Куаныша Шарафутдина по факту проживания в служебном жилье без оформления соответствующих документов, а также по факту ненадлежащего оформления соответствующих документов при использовании горюче-смазочных материалов, выделенных в рамках ликвидации и предотвращения чрезвычайных ситуации. По результатам рассмотрения указанного дисциплинарного материала Советом по этике принято решение о направлении в адрес акима Теректинского района рекомендации о наложении на Куаныша Шарафутдина взыскания в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии» за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.