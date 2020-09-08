Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в августе 2013 года на трассе Атырау-Индер, возле поселка Ортакшыл Махамбетского района похитили аккумулятор из авто марки «МАЗ», а также панель, расположенную внутри салона. - Недавно, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские Атырау задержали подозреваемого по данному факту. Им оказался 41-летний житель Жамбылской области. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - пояснили в ДП Атырауской области. Стоит отметить, что с начала этого года полицейские Атырауской области раскрыли 171 ранее совершенное преступление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.