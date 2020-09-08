В Бокейординском районе отремонтируют 103 км дорог республиканского значения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В районе ЗКО отремонтируют более 100 км дорог Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акима Бокейординского района Нурлана Рахымжанова, общая протяженность автомобильных дорог Бокейординского района составляет 385 км, из них республиканские - 124 км, областные - 116 км, районные - 145 км. В настоящее время 103 км республиканских дорог ремонтируют 2 подрядчика. - Не остались на стороне и районные дороги. Ведутся работы по укладке щебня на необходимых участках 26-километровой дороги до села Саралжын, готовится документация на 18 км дороги в направлении села Муратсай,- рассказал Нурлан Рахимжанов. Также аким подробно рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в районе. - На 1 сентября 2020 года в районе зарегистрировано 945 субъектов  малого и среднего бизнеса. Число работающих в сфере бизнеса – 2226 человек. За 8 месяцев текущего года объем производства составил 5 млрд 220 млн тенге, что по сравнению с прошлым годом больше на 9%. С начала года, в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 33 человека получили кредиты на сумму 185 млн тенге, - добавил аким района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.