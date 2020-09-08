Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акима Бокейординского района Нурлана Рахымжанова, общая протяженность автомобильных дорог Бокейординского района составляет 385 км, из них республиканские - 124 км, областные - 116 км, районные - 145 км. В настоящее время 103 км республиканских дорог ремонтируют 2 подрядчика. - Не остались на стороне и районные дороги. Ведутся работы по укладке щебня на необходимых участках 26-километровой дороги до села Саралжын, готовится документация на 18 км дороги в направлении села Муратсай,- рассказал Нурлан Рахимжанов. Также аким подробно рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в районе. - На 1 сентября 2020 года в районе зарегистрировано 945 субъектов малого и среднего бизнеса. Число работающих в сфере бизнеса – 2226 человек. За 8 месяцев текущего года объем производства составил 5 млрд 220 млн тенге, что по сравнению с прошлым годом больше на 9%. С начала года, в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 33 человека получили кредиты на сумму 185 млн тенге, - добавил аким района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.