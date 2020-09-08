Веревочный парк строится напротив спортивной базы "Динамо", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Читатели прислали в редакцию "МГ" фотографии с места строительства некоего места досуга. Местные жители возмущены тем, что деревья были изрезаны с разных сторон и к ним прибиты гвозди. Место это находится напротив спортивной базы "Динамо".
– Вчера шел по лесу и наткнулся на такое безобразие. Здесь строят какое-то место отдыха, говорят для детей. Но после такого варварского отношения к деревьям и к живой природе разве может идти речь о правильном экологическом воспитании? Дети будут думать, что это нормально, и в подсознании будет воспитываться такое же отношение к природе, - возмутился житель города.
Оказалось, что строительством веревочного парка занимаются сотрудники ДЧС ЗКО совместно с городским акиматом. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, на этом месте была проведена объемная работа по расчистке территории, было вывезено более двадцати КамАЗов мусора и сухостоя.
– Мы по-своему стремимся разнообразить времяпрепровождение горожан. Спортивная активность в таком месте не напоминает скучные и изнурительные многочасовые занятия в закрытом зале. Подвижный отдых будет привлекать в веревочный комплекс людей разных возрастов и подготовки. Планируемый веревочный городок размещен посреди леса. Это сделано для того, чтобы, помимо развлечения, люди могли подышать свежим воздухом, с пользой провести время – вот главная задача для любого, в первую очередь, маленького посетителя веревочного городка. Но при этом, находясь на свежем воздухе и получая нагрузки, детский организм будет крепнуть. При возведении городка используются только природные материалы, оставшиеся в ходе санитарной очистки. Она проводится для улучшения санитарного состояния леса, при которой вырубаются больные, поврежденные, усыхающие и сухостойные деревья, - сообщил Ерлан Турегелдиев.
В городском акимате сообщили, что в этом месте проводить свободное время могут абсолютно все желающие, а вход на территорию будет бесплатным.
– На месте будет работать инструктор, который будет учить желающих прохождению веревочной дорожки. Открытие парка планируется провести ко Дню города, - сообщили в акимате.
Напомним
, 16 августа в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено, что молодой человек сделал надрез в форме сердца на стволе дерева в Ханской роще. Правонарушитель был установлен и привлечен к административной ответственности по статье 381 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".
