Фото с сайта Tengrinews.kz Как рассказали на брифинге в Антикоррупционной службе Западно-Казахстанской области, на сайтах объявлений и в социальных сетях появились объявления, в которых жителям ЗКО предлагают помощь в оформлении документов на водительские права, военный билет и даже разрешение на ношение травматического оружия. Руководитель проектного офиса "Ақжайық - адалдық алаңы" Алия Салиева заявила, что проблема уже требует принятия безотлагательных мер. - В связи с участившимися фактами появления подобных сомнительных объявлений в соцсетях Instagram, Facebook, Telegram мы начали проводить проверки. Выяснилось, что это действуют мошенники. Хочется предупредить население, что вы можете понести наказание за приобретение фиктивных документов, - отметила Алия Салиева. Кроме того Алия Салиева рассказала, что военные билеты предлагают двух цветов - белого или синего. - За военный билет белого цвета просят 100 тысяч тенге, синего – 200 тысяч тенге. В Казахстане запись о негодности к воинской службе вносится только в военный билет стандартного синего цвета, белых - не существует, - пояснила она. - Что касается водительских прав, то мошенники предлагают оформить водительские права, выплатив первоначально 50 процентов от суммы. Возможно, что они могут делать пластиковые документы. Но в базе данных их не будет. Это пустая трата денег. Руководитель проектного офиса "Ақжайық - адалдық алаңы" заключила, что в Казахстане запрещено ношение травматического оружия, так что покупать на это какие-то разрешения - не уместно.