По информации РГП "Казгидромет", днём 9 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер южный местами 15-20 метров в секунду. В Атырау будет солнечно, днем +27 градусов, ночью +15. В Актау ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем +27 градусов, ночью +17. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, 27 градусов тепла днем и +9 градусов ночью.