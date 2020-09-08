Велосипедиста сбили на автодороге по улице Мунайшылар, что в районе Омеговского путепровода. По словам водителя автомобиля ВАЗ-2114, он спустился с омеговского моста и повернул налево в сторону Селекционного. - Здесь со двора неожиданно выехал велосипедист на дорогу. Пешеходный переход я уже проехал, ДТП произошло чуть дальше. Он упал на лобовое стекло. Сильно не пострадал, но его увезла скорая помощь, - рассказал водитель ВАЗа. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.