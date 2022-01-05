Сейчас известно, что только два торговых центра пятого января работать не будут, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Без связи и новостей. Что происходит сегодня в Актау Центральная площадь Актау В Актау два торговых центра уже сообщили, что работать пятого января не будут из-за проходящих в городе митингов. Также представители бизнеса сообщают через социальные сети и мессенджеры, что двери своих центров и магазинов пока не откроют. Что касается градообразующего предприятия МАЭК, то по словам работников, им сообщат только рано утром, выходить ли на работу. Согласно сайту аэропорта Актау, многие рейсы задерживают, некоторые отменены. Пассажиры ожидают полёта в зале ожидания и в единственном близ воздушной гавани отеле. Они боятся ехать в город. Стоит отметить, что в Актобе аналогичная ситуация, торговые центры и офисы, расположенные вблизи облакимата, где собрались демонстранты, закрылись. Кроме того, работникам офисов, расположенных неподалёку от здания акимата, дали распоряжение 5 января работать в дистанционном режиме. Напомним, что вот уже третьи сутки в Мангистауской области проходят акции протеста, которые спровоцировал резкий скачок цены на сжиженный газ. Митинги начались в городе Жанаозен и продолжились в городе Актау. Несмотря на то, что вчера, 3 января, глава государства дал поручение правительству и цену на газ снизили до 50 тенге за литр, бастующие продолжают выдвигать свои требования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.