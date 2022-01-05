Члены Правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Власть не падёт, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие - Токаев обратился к демонстрантам Соответствующий Указ Касым-Жомарт Токаев подписал рано утром 5 января, сообщается на сайте Акорды.
В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан. 2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича. 3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.            Президент Республики Казахстан                                                                             К.Токаев
 