Очевидцы заявили о применении полицейскими светошумовых гранат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Около 01:00 5 января на площади Абая в Уральске оставалось несколько сотен митингующих (вечером их было около 1000-1200 человек, уверяют демонстранты). К трем часам ночи оставалось еще меньше, это и понятно, на улице девять градусов мороза.
Примерно в 03:10 прогремели первые хлопки, через 4-5 минут еще несколько. На снегу остались следы после применения спецсредств.
- Нам сказали «валить» или нас задержат, - рассказали молодые парни, уходившие с места происшествия.
Буквально через 15 минут на площади не осталось демонстрантов, мало того, силовики успели даже разобрать юрту, от которой не осталось и следа.
- Вам что мало фотографий за сегодняшний день?! Задержать! – приказал сотруднику начальник управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов, указывая на журналистов.
Впрочем, позже смилостивился и дал две минуты и «чтобы вас здесь не было».
- Все произошло внезапно, все разбежались. Сейчас говорят, полицейские ездят на гражданских машинах и забирают всех подряд, уходите ребята, - посоветовал журналистам один из демонстрантов.
Позже в полиции сообщили, что митингующие предпринимали попытки штурма здания акимата области.
- Сотрудниками правоохранительных органов посредством динамиков периодически объявлялись предупреждения о незаконности действий участников акции. 5 января в 03.15 участниками митинга допущены провокационные действия, в частности они кидали камни и другие предметы в окна здания и в сотрудников правоохранительных органов. Согласно протоколу правоохранительными органами после соответствующих предупреждений о необходимости прекратить хулиганские действия были приняты меры по пресечению незаконных действий. Стоит отметить, что наиболее активные представители были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно, своими провокационными действиями пытались нарушить общественный порядок и дестабилизировать ситуацию - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Так, к утру 5 января завершился митинг в Уральске, начавшийся утром 4 января на парковке за городом и добравшийся до центральной площади города. Уже через несколько часов в Нур-Султане должно начаться рабочее совещание с участием главы государства.
Между тем ночью президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о введении режима чрезвычайного положения
в Алматы и Мангистауской области. Также здесь вводится комендантский час.
Митинги из-за повышения цен на сжиженный газ начались
в Жанаозене 2 января и продолжаются до сих пор. 3 января на площади в поддержку жанаозенцев стали выходить жители Атырауской
, Актюбинской
и Западно-Казахстанской
областей. На 02:00 5 января протесты продолжаются. Люди не уходили с площадей даже после того, как власти заявили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр.
В некоторых городах мирные митинги перешли в беспорядки. Так, Informburo.kz
сообщает о столкновении полицейских с бунтующими в Алматы.
В Уральске не работают мессенджеры
, а позже казахстанцы стали жаловаться блокировку социальных сетей.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА