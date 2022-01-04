Соответствующий указ подписал глава государства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Митингующие в Уральске вышли к международной автодороге Самара - Шымкент Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, говорится на сайте "Акорды". - В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года, - сказано в сообщении. Позже стало известно, что в Алматы и Мангистауской области вводится комендантский час. Митинги из-за повышения цен на сжиженный газ начались в Жанаозене 2 января и продолжаются до сих пор. 3 января на площади в поддержку жанаозенцев стали выходить жители Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. На 02:00 5 января протесты продолжаются. Люди не уходят с площадей и ждут решения рабочей комиссии с участием президента Токаева, которое должно состояться уже сегодня. В некоторых городах мирные митинги перешли в беспорядки. Так, Informburo.kz сообщает о столкновении полицейских с бунтующими в Алматы. В Уральске не работают мессенджеры, а позже казахстанцы стали жаловаться блокировку социальных сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  