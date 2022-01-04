Там остаются более тысячи митингующих, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Что происходит на площади Исатая и Махамбета в Атырау В Атырау митинг начался на центральной площади в 14:00 сегодня, 4 января. К тому времени собралось порядка пяти тысяч человек, ранее несколько сотен митинговали на рынке "Аламан". На площадь к жителям Атырау, требующим снизить цены на газ, а также продукты питания, пришел глава Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Правда,  успокоить народ ему не удалось, призвав собравшихся к спокойствию, он ушел, хотя толпа его долго не хотела отпускать. К вечеру митингующие на площади стали жечь костры, чтобы погреться и приготовить еду. Установили две палатки. Из ближайших магазинов принесли печенья и булочки. Волонтеры областного филиала "Кызыл Ай" напоили митингующих горячим чаем, накормили бутербродами и бауырсаками. На 22:45 4 января людей на площади оставалось порядка 1000 - 1200 человек. Время от времени митингующие выкрикивают требования снизить цену на газ, сделать доступными продукты питания. На площадь сейчас проехать нельзя, она оцеплена полицейскими. Люди свободно передвигаются. Днем в пресс-службе ТШО сообщили, что "в ТШО осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность продолжается в штатном режиме". Напомним, третьего января жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Фото автора