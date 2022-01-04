Видеообращение опубликовано на странице пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали в Facebook. - Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие, не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи, не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Между тем продолжаются митинги в Уральске, Актау, Атырау, Актобе, Алматы и других регионах Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.