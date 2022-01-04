Иллюстративное фото с сайта ixbt.com Перебои с мессенджерами начались в 21:00 местного времени. Перестали грузиться популярные мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram. Между тем жители Актау, Атырау и Актобе сообщили журналистам, что у них перебоев в работе мессенджеров нет. В Алматы работает только Telegram. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.