Сегодня, 5 января, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Ценовое регулирование ГСМ, мораторий на повышение тарифов: Токаев провел совещание Фото с сайта Акорды Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она была принята главой государства. Согласно Конституции, отставка Премьер-министра означает прекращение полномочий всего Правительства. Члены Правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава, говорится на сайте Акорды. Исполняющим обязанности Премьер-министра назначен Алихан Смаилов. Обращаясь к участникам совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции, осталась невыполненной. – Эта задача станет первостепенной для следующего состава Правительства страны и нового главы кабинета, – сказал он. Президент поблагодарил правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.     Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации:
  • Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
  • Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
  • Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
  • Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
  • Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
  • Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
