Митингующие беспрепятственно дошли до площади Республики в Алматы, где устроили беспорядки, передает "Экспресс К".

Актюбинскойи – Эти демонстранты останавливают машины и говорят: "Снимайте номера, оставляйте машины, идите с нами" (...) еле уехали оттуда, всеми правдами и неправдами, — говорит житель Алматы. Митинги из-за повышения цен на сжиженный газ начались в Жанаозене 2 января и продолжаются до сих пор. 3 января на площади в поддержку жанаозенцев стали выходить жители Атырауской Западно-Казахстанской областей. На 02:00 5 января протесты продолжаются. Люди не уходили с площадей даже после того, как власти заявили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр. В Уральске не работают мессенджеры , а позже казахстанцы стали жаловаться блокировку социальных сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото с сайта newtimes.kz На распространяемых кадрах видно, что демонстранты громят автомобили полицейских. Одного стража порядка несут на носилках к карете "скорой помощи". По информации в Сети, его избили демонстранты. Они громили все, что попадалось на пути. Стражи порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты. Через некоторое время полицейским удалось вытеснить почти всех с площади. Часть демонстрантов стала расходиться, но часть — направилась на площадь Астана. Есть информация о попытках громить витрины магазинов. Сообщается, что разбита как минимум одна витрина. Полицейские пытаются этому препятствовать. Один житель южной столицы рассказал,