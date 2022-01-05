Митингующие беспрепятственно дошли до площади Республики в Алматы, где устроили беспорядки, передает "Экспресс К".Фото с сайта newtimes.kz На распространяемых кадрах видно, что демонстранты громят автомобили полицейских. Одного стража порядка несут на носилках к карете "скорой помощи". По информации в Сети, его избили демонстранты. Они громили все, что попадалось на пути. Стражи порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты. Через некоторое время полицейским удалось вытеснить почти всех с площади. Часть демонстрантов стала расходиться, но часть — направилась на площадь Астана. Есть информация о попытках громить витрины магазинов. Сообщается, что разбита как минимум одна витрина. Полицейские пытаются этому препятствовать. Один житель южной столицы рассказал, как демонстранты пытались пополнить свои ряды.
