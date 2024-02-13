Руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова сообщила, что сегодня, 13 февраля, из-за непогоды отменили рейс 881/882 направления Алматы-Уральск. Он должен был прилететь в 9:35. Рейс Актау -Уральск должен был прилететь в 13:35, его ожидают в 16:20.