Речь идет о видео, на котором замруководителя СПК «Актобе» и помощник замакима Актюбинской области, где один другому передает конверт. 18 января видео опубликовали в соцсети. В тексте к видео говорилось, что якобы «29 декабря, на новогодние праздники Ажниязов Руслан - первый зампред правления «СПК Актобе», помимо основной премии, начислил отдельным сотрудникам дополнительную премию (10-15 человек) в размере 2-3 окладов, около 12 млн тенге».

Эти деньги позже собрали обратно и передали помощнику заместителя акима Актюбинской области. Сотрудников «СПК Актобе» вынудили снять начисленную премию из ближайших банкоматов и передать обратно Руслану Ажниязову. Автор обращался к Антикору, чтобы все проверил.



Нарек Гегамян, зампредседателя СПК «Актобе», к которому обратились журналисты, сообщил тогда, что по поводу видео назначили служебное расследование. 12 февраля стали известны его итоги. В распространенном СПК «Актобе» пресс-релизе говорится, что проведена служебная проверка. В ходе нее «подобраны пояснения от сотрудников». Установлено, что все премии были выданы в рамках Трудового Законодательства, информация, опубликованная в социальных сетях, не нашла своего подтверждения, то есть не соответствует действительности.



Также сообщается, что проверки проводятся другими государственными органами. О результатах сообщат дополнительно.

Фарида ЗАРИП