Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, 13 февраля в связи с сильным гололедом было принято решение приостановить движение общественного транспорта.

– В настоящее время ведутся работы по обработке общественной дорожной сети песчано-соляной смесью. В ночь на 13 февраля в ночную смену выехали 16 единиц пескопропускной техники. До 4:00 провели пескопропускные работы, в 5:00 работы продолжились дневной сменой. Кроме того, дополнительно задействованы четыре мобильные бригады, всего посыпано 1 650 тонн песчано-соляной смеси, - сообщили в акимате области.

В ведомстве так же отметили, что на 6 предприятиях-перевозчиках, обслуживающих территорию города, готовы 250-260 автобусов. Уже с 10:30 общественный транспорт начал следовать по своим маршрутам, к 11:30 все автобусы вышли на линию.