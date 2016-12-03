3 декабря на улицы города выехали 34 единицы техники и вышли 36 рабочих, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Эта ночь для коммунальщиков выдалась ударной, впрочем, как выяснилось, обильный снегопад не застал их врасплох, к сюрпризам погоды они были готовы со вчерашнего вечера. Поэтому в 4 часа утра 34 единицы снегоочистительной техники, не считая грейдеров и автопогрузчиков, и около 36 человек, вооружившись лопатами, отправились чистить дороги и тротуары города. - Работаем в две смены. Снег шел еще со вчерашнего вечера и до сих пор идет, завтра также ожидаются осадки. До вечера посмотрим, если будет снег идти, то и вечером еще будем вывозить. Техники достаточно, все успеваем. Песчано-соляная смесь у нас закуплена, в запасе 13 тысяч кубов, - сообщил заместитель руководителя по эксплуатации МГК ДЭП Асылбек САККАЗОВ. К слову, на сегодняшний день из города уже вывезено около 260 кубов снега. Виктор МАКАРСКИЙ  