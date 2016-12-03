Фото из архива "МГ" Эта ночь для коммунальщиков выдалась ударной, впрочем, как выяснилось, обильный снегопад не застал их врасплох, к сюрпризам погоды они были готовы со вчерашнего вечера. Поэтому в 4 часа утра 34 единицы снегоочистительной техники, не считая грейдеров и автопогрузчиков, и около 36 человек, вооружившись лопатами, отправились чистить дороги и тротуары города. - Работаем в две смены. Снег шел еще со вчерашнего вечера и до сих пор идет, завтра также ожидаются осадки. До вечера посмотрим, если будет снег идти, то и вечером еще будем вывозить. Техники достаточно, все успеваем. Песчано-соляная смесь у нас закуплена, в запасе 13 тысяч кубов, - сообщил заместитель руководителя по эксплуатации МГК ДЭП Асылбек САККАЗОВ. К слову, на сегодняшний день из города уже вывезено около 260 кубов снега.