Специалисты департамента по ЧС ЗКО вместне с АО «Жайктеплоэнерго», МПС УВД г.Уральск и представителями палаты частных судебных исполнителей провели рейд по мерам безопасности в отопительный период.Жильцам многоэтажек разъясняли меры безопасности при использовании для обогрева электрических нагревательных приборов заводского изготовления, напоминали о необходимости постоянно следить за состоянием электропроводки, а жителям частного сектора рассказывали правила эксплуатации отопительных печей, сообщил главный специалист управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности Мурат БИСЕМБАЕВ. Вместе с этим во время рейда выявляли и злостных должников. Все люди, у которых есть большие задолжности за отопление, ссылаются на отсутствие работы и средств. - Мы идем навстречу каждому должнику. Рассказываем, что можно оплатить долг частями, наши сотрудники составляют индивидуальный график по выплате долга в течение года, - рассказала ведущий специалист отдела сбыта по юридическим вопросам АО «Жайктеплоэнерго» Айгуль НУРМУХАНОВА.У некоторых жителей многоэтажек задолженность составляет более полумиллиона тенге. Одна из них - Татьяна ЧЕРНЯЕВА. - Задолженность есть, мы об этом знаем. Просто на данный момент у нас нет возможности платить за отопление. Так как я не работаю, а только подрабатываю, и то этих денег хватает только на продукты. Через два месяца я буду оформляться на пенсию, начну выплачивать свои долги, - пообещала женщина. - У людей с огромной задолженностью квартиры будут выставляться на торги, - еще раз напомнил судебный исполнитель Канат БАЯНГАЛИЕВ.