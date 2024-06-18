Из-за заторов участок улицы в Уральске сделали с односторонним движением

В акимате Уральска сообщили, что по улице Кердери на участке от улицы Г. Караша до улицы Савичева с 18 июня установлено одностороннее движение транспорта в западном направлении.

— Меры приняли из-за того, что водители паркуются на проезжей части и создают затор и загруженность, — отметили в акимате.

К слову, по улице Кердери сейчас проводят ремонт.