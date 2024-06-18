9 июня в одном из подъездов многоэтажки на 33-летнюю женщину напали с ножом. На кадрах с видеокамер видно, как мужчина прятался под лестницей, а после нанес женщине несколько ножевых ранений. Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Его нашли спустя 8восемь дней после происшествия в соседнем городе.



Так, в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 29-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали в городе Актау. Ведется досудебное расследование. Иную информацию не разглашают в интересах следствия.





