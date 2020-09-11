Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный специалист сектора коммунального хозяйства и жилищной инспекции отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Алишер Джумагалиев, с 7 января вступили в силу изменения, внесенные в закон "О жилищных отношениях", и самое главное новшество - это введение нового проекта объединения собственников квартир (ОСИ) и простое товарищество (ПТ). Традиционные КСК могут работать до июля 2022 года, далее они вынуждены будут прекратить свою деятельность. – Каждый дом будет самостоятельно осуществлять свое правление, никто не будет вмешиваться в этот процесс. Будет действовать принцип "Один дом - один счет". Жители должны будут провести собрание, избрать председателя путем голосования, требуется как минимум 50 процентов голосов всех жильцов. Им может стать только житель этого дома, срок правления - один год. Кроме этого, при каждом многоквартирном доме должны функционировать совет дома, который будет состоять из трех человек, и ревизионная комиссия также в составе трех человек, - рассказал Алишер Джумагалиев. Стоит отметить, что председатель ОСИ является юридическим лицом, на собрании жильцов утверждается устав. Далее они обращаются в ЦОН, где их регистрируют как объединение собственников имущества. – Председатель открывает лицевой счет дома в любом банке второго уровня. Самостоятельно заключают договоры с сервисными компаниями (сантехнические, дезинфекционные), которые будут обслуживать их дом, а также с монополистами, которые будут оказывать услуги по подаче тепла, электроэнергии, водоснабжения, вывозу мусора и газоснабжению, - отметил Алишер Джумагалиев. Преимуществом нового проекта является то, что теперь не будет необходимости содержать работников КСК. Если раньше из оплаты жильцов приходилось выплачивать зарплату председателю КСК, бухгалтеру, электрику, сантехнику, то теперь жители могут сами решать, куда направлять эти деньги. Деньги на содержание дома жители могут переводить на счет либо отдавать наличными председателю. Тариф будет утвержден только после заседания городского маслихата. В каком размере будет выплачиваться заработная плата председателю ОСИ - также будут решать сами жильцы. Второй формой правления является простое товарищество. Здесь также жильцы выбирают доверенное лицо (старший по дому), которое везде будет представлять интересы жителей дома. Но чтобы выбрать доверенное лицо, необходимо будет 100% письменное согласие людей. В новых формах правления есть альтернатива. Так, если у председателя не будет времени или возможности заниматься всеми этими делами, то они могут нанять посредника - управляющего, то есть аккредитованного человека, который прошел обучение. Он может содержать юриста и бухгалтера, вместе они будут выполнять всю работу. Отчитываться они будут председателю ОСИ или ПТ, а тот в свою очередь будет отчитываться перед жителями. – Все квитанции, талоны, отчеты, акты выполненных работ председатель должен будет выставлять в специальном приложении eksk. Любой житель может в любое время войти в приложение и посмотреть, куда были направлены те или иные средства. Это делается для прозрачности работы ОСИ и ПТ. Сейчас со стороны людей поступает много жалоб на КСК, что они ничего не делают, не выполняют свою работу, то есть является провальным проектом. С ними много проблем, один КСК управляет 30 домами, на всех один счет, кто-то из жильцов платит, кто-то не платит. Теперь жители сами решают, на что будут тратить свои деньги, - рассказал главный специалист отдела. Выяснилось, что специалисты ЖКХ уже начали разъяснительную работу среди населения. На сегодняшний день они уже провели встречи с жителями 15 домов. – В первую очередь мы встретились с жителями бесхозных домов, таких у нас 334. К сожалению, наши люди не проявляют заинтересованность, не приходят на собрания, они пока не чувствуют ответственность. Мы говорим, что проект в любом случае будет внедряться, что мы поможем с оформлением необходимых документов, будем выдавать образцы протоколов собрания, устава. Разъяснительная работа будет продолжаться до тех пор, пока не обойдем все 1239 многоквартирных жилых домов, график проведения собраний уже составлен, - заключил Алишер Джумагалиев. Председатель городской ассоциации КСК Нурлан Шабдаров отметил, что жильцы в любом случае должны будут выбрать Совет дома. – Первая задача - выбрать Совет дома, и дальнейшая судьба КСК будет зависеть от этого совета. Это очень важный уполномоченный орган, который будет решать проблемы жителей. Только в таких домах будет порядок, - отметил Нурлан Шабдаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.