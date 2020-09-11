Адвокат Нурлана Таубаева Игорь Вранчев уверен, что "утечка" информации о задержании замакима области произошла не случайно, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Игорь Вранчев на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором прокомментировал задержание Нурлана Таубаева.
– В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что по подозрению в получении взятки задержаны первый замакима Атырауской области Нурлан Таубаев и начальник управления строительства Тимур Басаров. Откуда у СМИ появляется такая информация чуть ли не в момент задержания, думаю, многие знают, что антикор и ряд других органов нередко для создания общественного мнения намеренно «сливают» необходимую информацию. За подобное оглашение деталей досудебного расследования адвокатов отстраняют от участия в деле, а в случае, если адвокат поделится в сети о своем видении нарушений, допущенных в ходе судебного разбирательства, судом выносятся частные постановления и ставится вопрос о лишении адвоката лицензии. Много ли нужно для того, чтобы и так невысокий уровень доверия населения к работе чиновников перерос в откровенное смакование и радость того, что антикор вроде как отличился, поймав взяточников? - пишет Игорь Вранчев.
По словам адвоката, 10 сентября в 15.10 к Нурлану Таубаеву приехали сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции и предложили вместе с ними проехать в здание антикоррупционной службы на час для выяснения каких-то обстоятельств.
– После его доставления ему уже в здании сообщили, что он будет задержан, при этом за что, по какому делу, не говорилось. В 16.18 мне, как его адвокату, был выписан пропуск на вход в здание Атырауского антикора, и в 16.20 следователь Кукатов стал оформлять протокол задержания Таубаева. На мой вопрос, в чем суть подозрения и оформления задержания, следователь ответил дословно: «Сам не знаю, сказали задержать, задерживаю…». И так в 17.00 протокол задержания был готов, но ответа на вопрос об основаниях задержания как и сути подозрения мы так и не получили. Далее теперь уже следователь Сахариев сообщает, что намеревается допросить Таубаева буквально в следующей форме: «Вы же не будете давать показания, отказываетесь, да?» На что Таубаев ему говорит, что не отказывается от дачи показаний, но пусть ему разъяснят за что и по какому делу он задержан, в чем подозревается? В ответ на это Сахариев повторно нам пытается разъяснить права подозреваемого, которые Таубаеву уже разъяснил Кукатов. Мне приходится объяснить Сахариеву, что подозреваемый вправе знать, в чем он подозревается, - возмущается адвокат.
По словам Игоря Вранчева, он покинул здание Атырауского антикорра в 20.12. Нурлан Таубаева был водворен в изолятор временного содержания.
– За четыре часа ни мне, ни ему так и не удалось узнать то о чем пишут СМИ, что за взятка, от кого в каком размере и кем была получена, - заключил адвокат.
Напомним, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны
по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.
