Сегодня, 11 сентября, на пограничный пост «Сырым» прибыла мониторинговая группа, в составе которой был первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ЗКО Нурадаулет Самет, а также руководитель проектного офиса «Акжайык — адалдык аланы» Алия Салиева. Нурдаулет Самет рассказал, что ему на протяжении двух месяцев поступают жалобы по поводу пограничного поста «Сырым». — Буквально вчера нам прислали видео огромной очереди. Кроме того, в жалобе указали, что сотрудники департамента государственных доходов берут взятки. К сожалению, сами водители не заявляют о фактах коррупции на границе. Сегодня мы приехали сюда и видим, что со стороны Казахстана скопление транспорта почти нет, но со стороны России очередь довольно большая. Будем выяснять причины возникновения подобных жалоб, посмотрим, как проводит проверку документов экспортный контроль ДГД по ЗКО, — пояснил Нурдаулет Самет. Также первый заместитель Антикоррупционной службы отметил, что после расширения поста пробки на границе стали меньше, но проблема до конца не решена. — Ну почему наши соседи могут жить без скопления пробок, а мы нет? — задала вопрос Алия Салиева. — Нужно брать пример с них. Ведь на расширение поста была потрачена огромная сумма денег. Также о наболевшем рассказали водители фур. Бекжан Жакипов направляется из Уральска в Самару за строительными материалами. — Проблема как всегда одна — очереди. Бывает, стоим по шесть-семь часов, — говорит Бекжан Жакипов. Еще один водитель Галым Утепов, наоборот, едет из Самары в Уральск. Он простоял на посту «Сырым» больше суток. — Везу картофель. Очередь просто нереальная. Вчера я подъехал к нашей границе в восемь вечера, пересек ее только сегодня в 11.00. Скопление фур создается искусственно. Департамент госдоходов и фитосанитарный контроль очень долго проверяют документацию. С российской стороны такого нет. Там проверили все документы — и быстренько на выезд,- рассказал Галым Утепов. Главный специалист отдела экспортного контроля УЭК ДГД по ЗКО Дастан Айгалиев пояснил, что сейчас поток фур по сравнению с прошлым годом увеличился в два-три раза. Это связано с тем, что Россия сделала некоторые участки дорог платными, водители экономят и проезжают через нашу сторону. Также увеличилось количество транзитных большегрузов, так как сейчас идет ремонт пограничных постов в Костанае и Павлодаре, они закрыты. — У нас на экспортном контроле работает четыре человека. Два сотрудника оформляют документы на выезде из Казахстана, и два на въезде. Вопрос об увеличении сотрудников решает руководство, все вопросы к ним. За день одна сторона пропускает около 300 машин, — заключил он.

