Иллюстративное фото из открытых источников Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, полицейские призывают не нарушать природоохранное законодательство и бережно относится к редким объектам окружающей среды. - 6 сентября пограничниками погранзаставы «Куланды» были задержаны четверо жителей Шалкарского района. Мужчины занимались сбором редкого вида червей «Артемия». Они были доставлены в полицию. У задержанных изъяли восемь мешков артемии, - пояснили в ведомстве. В настоящее время проводятся следственные действия.