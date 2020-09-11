Соответствующее решение суд вынес сегодня, 11 сентября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Директор инфекционной больницы ЗКО написала заявление об увольнении после конфликта с главой облздрава Фото из архива "МГ" Как рассказала Надия Ахметова, сегодня, 11 сентября, суд вынес решение о немедленном восстановлении ее в должности директора Областной инфекционной больницы. – Я очень рада, что справедливость все-таки восторжествовала, возвращаюсь на свою должность. Всем, кто поддерживал меня все это время, выражаю огромную благодарность. С понедельника я снова в строю, - сообщила Надия Ахметова в телефонном разговоре корреспонденту "МГ". Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов сообщил, что еще не в курсе ситуации и после выяснения обстоятельств дела решит, будет ли он обжаловать решение суда. Напомним, в июне этого года директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова написала заявление об увольнении после конфликта с главой облздрава. Тогда она заявила, что причиной конфликта стало то, что она попросила помощи и потребовала открывать больницы с большими профилями, с соответствующим оборудованием, так как тяжелых больных стало очень много. Однако Болатбек Каюпов сообщил, что никакого конфликта между ними не было и Надия Ахметова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Позже сотрудники областной инфекционной больницы выступили в защиту своего руководителя и попросили Болатбека Каюпова вернуть Надию Ахметову на прежнюю должность. Официальное письмо с просьбой подписали 18 работников больницы. Тогда глава управления здравоохранения заявил, что Надия Ахметова официально находится на больничном. Однако позже выяснилось, что Надия Ахметова все же была уволена с должности 29 июня, несмотря на то, что она 24 июня направила официальное письмо в облздрав с просьбой оставить без рассмотрения ее предыдущее заявление об увольнении. После этого Надия Ахметова решила обратиться в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.