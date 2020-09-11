Как рассказал и.о начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин, большинство коррупционных правонарушений совершают подразделения, которые напрямую взаимодействуют с гражданами и обслуживают население. - Из департамента полиции ЗКО за три года за совершение коррупции были уволены 38 сотрудников, из них в 2017 году – 21 сотрудник, в 2018 году – девять сотрудников, в 2019 году – два сотрудника и в 2020 году - шесть полицейских, - сообщил Жанболат Жаншин. Возраст сотрудников, причастных к коррупции, составляет от 25 до 30 лет, а звания - от лейтенанта до капитана. По словам акима ЗКО Гали Искалиева, для того чтобы предотвратить факты коррупционных правонарушений, в области выполняется много работ. – Повысится заработная плата сотрудников дорожной полиции в следующем году, оказывается социальная помощь на получение арендного жилья, а также выделяются деньги на приобретение и установку дорожных камер, - заявил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.