Назначенный руководитель Аскар Габидуллин ранее работал в комитете по делам строительства при министерстве РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО назначили нового руководителя управления энергетики и ЖКХ Аскар Габидуллин Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области назначен Аскар Габидуллин. До него этот пост занимал Рустем Закарин, который уволился с этой должности после того, как антикоррупционная служба задержала его заместителя по подозрению в хищении бюджетных средств. Деньги были выделены на текущий ремонт 46 жилых домов по восстановлению последствий чрезвычайной ситуации в г.Арысь Туркестанской области.  
Габидуллин Аскар Маратович родился в 1976 году, образование - высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрный университет и Казахско-русский Международный университет по специальностям «Экономика и управление в отраслях АПК», «Юриспруденция». В разные годы работал: - старшим специалистом в отделе акционерных обществ и товариществ Актюбинского территориального комитета государственного имущества и приватизации г.Актобе; - на различных руководящих должностях в частном секторе; - главным инженером Государственного коммунального предприятия АО «Спецавтотранспорт», г.Актобе; - заместителем начальника ГУ «Отдел земельных отношений», г. Актобе; - заместителем начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», г. Актобе; - начальником ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», г. Актобе; - заместителем акима г. Актобе; - начальником управления по мобилизационной подготовке и ликвидации ЧС по Актюбинской области. С 2017 года работал директором филиала АО «КАЗНИИСА» комитета по делам строительства и ЖКХ Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, г.Нур-Султан.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО 