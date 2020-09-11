Габидуллин Аскар Маратович родился в 1976 году, образование - высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрный университет и Казахско-русский Международный университет по специальностям «Экономика и управление в отраслях АПК», «Юриспруденция». В разные годы работал: - старшим специалистом в отделе акционерных обществ и товариществ Актюбинского территориального комитета государственного имущества и приватизации г.Актобе; - на различных руководящих должностях в частном секторе; - главным инженером Государственного коммунального предприятия АО «Спецавтотранспорт», г.Актобе; - заместителем начальника ГУ «Отдел земельных отношений», г. Актобе; - заместителем начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», г. Актобе; - начальником ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», г. Актобе; - заместителем акима г. Актобе; - начальником управления по мобилизационной подготовке и ликвидации ЧС по Актюбинской области. С 2017 года работал директором филиала АО «КАЗНИИСА» комитета по делам строительства и ЖКХ Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, г.Нур-Султан.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО
