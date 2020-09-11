Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 11 сентября в 3.40 на автомобильном мосту Балыкши-Жумыскер. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, проезжавший экипаж полицейского автопатруля заметил девушку, стоявшую у перил с явно недобрыми намерениями. – Тогда старший лейтенант Омирзак Абдолов и лейтенант Бердибек Кабиболлаев вышли из машины и уговорили девушку не совершать прыжок, который мог стать смертельным. Как выяснилось позже, причиной попытки суицида 20-летней девушки стала ссора с молодым человеком. В опорном пункте на нее не стали оформлять административный протокол, ограничившись так называемой профилактической беседой, - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.