На автодорогах республиканского и областного значения система начала работать с 19 августа, а на городских улицах официально - с 1 сентября, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как рассказал старший инспектор управления административной полиции департамента полиции ЗКО Руслан Довкариев, система «Аркан» полностью оснащена радарами и видеорегистраторами, которые позволяют фиксировать нарушения скоростного режима.
Сначала инспектор забивает в планшет ограничение скоростного режима, который установлен именно в том месте, где будут фиксироваться нарушения, а также точное местоположение. Система выявляет нарушения в радиусе от 30 до 40 метров. Превышение скорости машины автоматически будет передаваться в комитет правовой статистики генеральной прокуратуры города Нур-Султан.
– Кроме того, она позволяет отслеживать номерные знаки и выявлять автомобили, которые были угнаны, арестованы или находятся в розыске. Вместе с тем «Аркан» имеет возможность непрерывного транслирования видеоинформации в автоматическом режиме в центр оперативного управления, а главное ее преимущество - отсутствие возможности удалить нарушение из базы данных и отсутствие контакта полицейского с водителем, что исключает коррупционные риски, - рассказал Руслан Довкариев.
Выяснилось, что мобильная система «Аркан» может работать в местах, где нет подключения к интернету. Нарушения могут фиксироваться в автономном режиме, позже при подключении к сети в штатном режиме направлять нарушения в ЦОУ.
По словам Руслана Довкариева, «Аркан» также фиксирует нарушения спецтранспорта: скорая помощь, пожарные и полицейские машины, которые нередко едут с превышением скорости.
– Если мимо «Аркана» проедет машина скорой помощи с превышением скоростного режима, то система автоматически зафиксирует нарушение. Позже материал будет направлен в управление здравоохранения, и они должны будут предоставить полную информацию о том, куда ехала машина, на какой вызов с указанием точного времени. Только тогда нарушение будет аннулировано, - отметил Руслан Довкариев.
Полицейские подчеркивают, что с момента введения системы «Аркан» водители стали более дисциплинированными, перестали нарушать скоростной режим, использовать ремень безопасности и меньше разговаривать по телефону за рулем.
– В момент фиксации нарушений на фотографиях видно, пристегнут водитель или нет, и разговаривает ли он по телефону. Поэтому система очень полезная, и чем больше таких «Арканов», тем лучше, - рассказал старший инспектор полиции Айболат Есеналиев.
Напомним
, стоимость одной системы "Аркан" составляет порядка 17,2 млн тенге, в сам автомобиль «Лада Ларгус» (отечественного производства) составляет 5 380 000 тенге. Закуплены они были за счет местного бюджета. Всего за 16 дней система зафиксировала нарушений на 7,2 млн тенге.
Необходимо отметить, что данные меры реализуются в рамках плана по улучшению безопасности на дорогах областного центра, разработанного в феврале по поручению акима ЗКО Гали Искалиева.
Серик ЕСЕНОВ