В Атырауской области гранты на резидентуру из местного бюджета получили 50 абитуриентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На резидентуру выделено 50 грантов акима Атырауской области Список претендентов на грант акима области был утвержден на заседании под председательством заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. По ее словам, данный вопрос стал главным на повестке дня, и в регионе предпринимаются конкретные меры по решению проблемы с дефицитом местных кадров, создаются привлекательные условия для привлечения большего количества молодых людей к социально важным специальностям. – Дефицит медицинских кадров - одна из самых серьезных проблем в регионе. В начале пандемии нехватка около 300 специалистов в регионе стала большим испытанием. В настоящее время по поручению акима области Махамбета Досмухамбетова предпринимаются конкретные шаги по решению проблемы с дефицитом местных медицинских кадров. В частности, в июне-июле в регион было привлечено более сотни молодых специалистов, усилены механизмы их мотивации и всесторонней поддержки. Кроме того, увеличено количество грантов по медицинским специальностям. Выпускники, получившие стипендию акима области, получат бесплатное образование в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени М.Оспанова, Казахском медицинском университете непрерывного образования, Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова, медицинском университете Астаны и в Национальном научном кардиохирургическом центре. Отметим, что в этом году 139 молодых человека получили гранты акима Атырауской области по важнейшим направлениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  