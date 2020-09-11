Список претендентов на грант акима области был утвержден на заседании под председательством заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. По ее словам, данный вопрос стал главным на повестке дня, и в регионе предпринимаются конкретные меры по решению проблемы с дефицитом местных кадров, создаются привлекательные условия для привлечения большего количества молодых людей к социально важным специальностям. – Дефицит медицинских кадров - одна из самых серьезных проблем в регионе. В начале пандемии нехватка около 300 специалистов в регионе стала большим испытанием. В настоящее время по поручению акима области Махамбета Досмухамбетова предпринимаются конкретные шаги по решению проблемы с дефицитом местных медицинских кадров. В частности, в июне-июле в регион было привлечено более сотни молодых специалистов, усилены механизмы их мотивации и всесторонней поддержки. Кроме того, увеличено количество грантов по медицинским специальностям. Выпускники, получившие стипендию акима области, получат бесплатное образование в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени М.Оспанова, Казахском медицинском университете непрерывного образования, Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова, медицинском университете Астаны и в Национальном научном кардиохирургическом центре. Отметим, что в этом году 139 молодых человека получили гранты акима Атырауской области по важнейшим направлениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.