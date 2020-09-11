 Расследование по делу финансовых пирамид находится на стадии завершения, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». МВД раскрыло подробности дела "Гарант 24 Ломбард": что изъяли у подозреваемых Фото с сайта Tengrinews.kz Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, следственным департаментом МВД РК совместно с территориальными подразделениями расследуется уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников компаний ТОО «Гарант 24 ломбард», ТОО «Выгодный займ», ТОО «Estatе ломбард» по факту создания и руководства финансовой пирамиды. Расследование находится на стадии завершения. -На сегодняшний день для скорейшего окончания расследования органам внутренних дел  необходимо будет максимально охватить и принять заявления у всех пострадавших граждан от действий преступной группы - руководителей указанных компаний. В связи с этим департамент полиции ЗКО просит людей, ранее не обратившихся в органы полиции, пострадавших от преступной деятельности этих компаний, проявить сознательность и прибыть в ДП ЗКО по адресу: ул. Пугачева, 45, - сообщили в полиции. Напомним, 21 февраля этого года с заявлениями в департамент полиции ЗКО обратились 29 жителей, которые просили принять меры в отношении руководителей ТОО "Гарант-24 Ломбард". Тогда жители области вложили около 5 миллиардов тенге. 22 февраля в Уральске был задержан директор "Гарант-24 Ломбард". Позже в Кишиневе задержали учредителя ТОО "Гарант24 Ломбард" Аслана Мурзабекова. В августе этого года стало известно, что следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды - сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ". Изъятое имущество оценивается на сумму более полутора миллиардов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Серик ЕСЕНОВ