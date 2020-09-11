Открытие парка состоялось сегодня, 11 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Веревочный парк открыли для уральцев Веревочный парк был создан по инициативе департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО и акимата города Уральска. Теперь все жители города могут проводить свободное время на свежем воздухе вместе с детьми. На торжественном открытии заместитель акима города Уральска Асхат Кульбаев поздравил присутствующих с этим событием. - На самом деле, это прекрасное событие, потому что Западно-Казахстанская область - одна из немногих в Казахстане, которая обладает таким большим природным потенциалом. Мы создаем условия, чтобы безопасно входить в эту природу, дышать свежим воздухом и наслаждаться им, заниматься спортом, развиваться, общаться. Это прекрасное начало. Самое главное - это не потребовало вложений бюджетных средств. Инициатива была реализована на благо жителей города. Давайте порадуемся этому событию и откроем "Веревочный парк", - сказал Асхат Кульбаев. Местные жители поблагодарили инициаторов за создание парка в лесном массиве. - Тут свежий воздух, природа. Думаю, для горожан это станет любимым местом отдыха, - сказала жительница Уральска Зоя Бекбаева. Стоит отметить, совсем недавно уральцы были возмущены тем, что при строительстве веревочного парка напротив базы "Динамо" были искалечены несколько деревьев. Спустя пару дней эти деревья  "подлечили". Веревочный парк открыли для уральцев Асхат Кульбаев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора  