По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, температура воздуха днем +22 градуса, ночью +8. В Атырау будет облачно, днем +26 градусов, ночью +8. В Актау ожидается ясная погода без осадков, днем 28 градусов тепла, ночью +16. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +28 градусов, ночью +12.