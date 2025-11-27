Правительство Казахстана утвердило поправки к республиканскому бюджету на 2026–2028 годы, в которых заложено постепенное увеличение пенсий и социальных выплат.

Как изменятся пенсии в Казахстане в 2026 году

Мажилис утвердил бюджетные корректировки на 2026–2028 годы. Документ раскрывает, какими будут средний и базовый размеры пенсий в ближайшие три года для 2,5 миллионов казахстанских пенсионеров.

Согласно законопроекту, в 2026 году на пенсии и социальные выплаты государство планирует направить 6,7 триллиона тенге. Минимальная базовая пенсия составит 35 596 тенге, а минимальная общая пенсия — 69 049 тенге.

По данным минтруда, после индексации в 2026 году минимальный размер пенсии составит 104 645 тенге, а максимальный — 238 412 тенге. Кроме этого, в документе сказано про средние показатели. Например, согласно проекту, средняя пенсия в 2026 году составит 103 687 тенге, в 2027 году — 108 940 тенге, а в 2028 году — 113 995 тенге.

Средний размер базовой пенсии в 2026 году составит 54 082 тенге, 2027 году он вырастет ещё на 4 тысячи — до 58 276 тенге, в 2028 году составит 61 527 тенге.

Бюджет на пенсии и пособия будет расти каждый год:

в 2026 году на эти цели из бюджета выделят 6,7 триллиона тенге;

в 2027 году — 7,4 триллиона тенге;

в 2028 году — 8 триллионов тенге.

Отметим, что пенсионный возраст в Казахстане составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин.