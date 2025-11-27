В Уральске полиция задержала четверых мужчин, причастных к ряду преступлений: изъято часть похищенного имущества, возбуждено уголовное дело.

Люди в масках ограбили кафе и офис в Уральске

Сотрудники криминальной полиции Уральска раскрыли несколько преступлений, произошедших в городе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в серии краж. По данным полиции, двое мужчин в масках, отжав пластиковое окно, проникли в одно из кафе и похитили 380 тысяч тенге.

Также установлено, что эти же мужчины причастны к краже из офиса частной организации. Там они украли ноутбук, деньги, топливные талоны и электроинструменты на общую сумму 388 тысяч тенге.

Кроме того, в комиссионном магазине задержаны ещё двое мужчин, которые, действуя под видом покупателей, похитили телевизор. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

– По всем фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества изъята. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания и будут привлечены к ответственности, - заверили в департаменте полиции ЗКО.



