Один месячный расчётный показатель составит 4 325 тенге.

В Казахстане утверждён МРП на 2026 год

С 1 января 2026 года в Казахстане изменится размер месячного расчётного показателя (МРП). Парламент утвердил республиканский бюджет на 2026–2028 годы.

Основные цифры на 2026 год:

МРП — 4 325 тенге (в 2025 году было 3 932 тенге)

Минимальная зарплата — 85 000 тенге (без изменений)

Минимальная пенсия — 69 049 тенге (в 2025 году — 62 771 тенге)

Базовая пенсионная выплата — 35 596 тенге (в 2025 году — 32 360 тенге)

Прожиточный минимум — 50 851 тенге (в 2025 году — 46 228 тенге)

Также с 1 января 2026 года пенсии по возрасту и за выслугу лет вырастут на 10%. Кроме того, государство будет перечислять 2% в Фонд социального медицинского страхования на обязательное медстрахование.