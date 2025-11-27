Мажилис Парламента РК во втором чтении принял законопроект «О банках и банковской деятельности» вместе с сопутствующими поправками в законодательство, направленными на регулирование и развитие финансового рынка.
Документ представляет собой комплексную реформу банковского законодательства: проведена ревизия действующих норм, обновлена структура, оптимизированы требования. В закон включены новые положения по корпоративному управлению, поведенческому надзору и урегулированию неплатежеспособных банков.
Среди ключевых нововведений:
- переход к пропорциональному регулированию банковской деятельности;
- развитие финтеха и цифровых финансовых активов;
- усиление исламского банкинга;
- внедрение риск-ориентированного надзора;
- создание нового механизма урегулирования проблемных банков.
Депутаты отметили, что изменения направлены на укрепление устойчивости банковской системы и повышение прозрачности её работы. Проекты законов были одобрены по итогам обсуждения.
Принятие нового закона позволит повысить эффективность регулирования, усилить конкуренцию и создать условия для дальнейшего развития финансового сектора Казахстана.