Новый закон о банках одобрен в Казахстане: Мажилис принял документ во втором чтении

Мажилис Парламента РК во втором чтении принял законопроект «О банках и банковской деятельности» вместе с сопутствующими поправками в законодательство, направленными на регулирование и развитие финансового рынка.

Документ представляет собой комплексную реформу банковского законодательства: проведена ревизия действующих норм, обновлена структура, оптимизированы требования. В закон включены новые положения по корпоративному управлению, поведенческому надзору и урегулированию неплатежеспособных банков.

Среди ключевых нововведений:

переход к пропорциональному регулированию банковской деятельности;

развитие финтеха и цифровых финансовых активов;

усиление исламского банкинга;

внедрение риск-ориентированного надзора;

создание нового механизма урегулирования проблемных банков.

Депутаты отметили, что изменения направлены на укрепление устойчивости банковской системы и повышение прозрачности её работы. Проекты законов были одобрены по итогам обсуждения.

Принятие нового закона позволит повысить эффективность регулирования, усилить конкуренцию и создать условия для дальнейшего развития финансового сектора Казахстана.



