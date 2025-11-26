Аким Уральска Мурат Байменов и представители профильных ведомств посетили несколько объектов, где продолжаются дорожные и строительные работы. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ, ПТиАД.

На одной из крупнейших магистралей — улице С.Датұлы — завершается обновление системы освещения. Протяжённость участка составляет 11,2 километра, всего устанавливают 429 новых светильников для дорог и пешеходных зон. Основная часть работ уже выполнена.

В старой части города продолжается реконструкция площади Видяшева, где раньше была грунтовая дорога. Длина участка — 1,1 километра. Завершить проект планируют до конца года. Во время проверки подрядчику поручено полностью переделать дорожное основание и покрытие, так как они не соответствуют требованиям. Все выявленные недостатки будут учтены при сдаче объекта, и подрядчик обязан устранить их в полном объёме.

В микрорайонах Правдухин, Черненко и Чесноков завершается асфальтирование дорог общей протяжённостью 1,9 километра. Асфальт укладывают и в микрорайоне Аққұм.

Подрядные организации получили предупреждение: не вести работы в неблагоприятную погоду и строго соблюдать проектные требования.