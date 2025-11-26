Астрологи считают, что некоторым знакам зодиака природа дарит способность тонко чувствовать других — распознавать эмоции, понимать мотивы и умело выстраивать отношения.

Лидеры по эмоциональному интеллекту:

Рак — прирождённые эмпаты: они чувствуют атмосферу, настроение людей и становятся надёжной опорой для близких.

Рыбы — их интуиция и сострадание помогают им понимать скрытые переживания, они умеют слушать и поддерживать.

Весы — мастера гармонии: уравновешенность, понимание людей и умение сгладить конфликт помогают им быть отличными посредниками в отношениях.

Скорпион — спокойные и проницательные, они видят не только слова, но и то, что скрыто за ними, умеют улавливать истинные мотивы.

Эти знаки зодиака чаще других наделены способностью «читать между строк» — они чутки, внимательны и умеют поддерживать тех, кто рядом. Если вы или ваши близкие — один из них, возможно, настоящей силой станет не голова, а сердце.