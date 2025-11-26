26 ноября во дворце искусств «Атамекен» прошел Форум государственных обвинителей. Особый гость форума – начальник управления прокуратуры Астаны Айжан Аймаганова поделилась практическим опытом участия в резонансных уголовных делах и современными подходами к поддержанию обвинения в суде.

– Государственный обвинитель должен постоянно повышать свой уровень. Я приехала в Уральск с той целью, чтобы поговорить с молодыми сотрудниками, гособвинителями, поделиться опытом. Я как практик и участвую в процессах, знаю насколько важна внутренняя подготовка специалиста, его профессионализм и неукоснительное следование букве закона. Могу поделиться некоторыми методами поддержания гособвинения в суде. И хотелось бы сказать, что прокурор — это не о должности. Прокурор — это о человечности и справедливости. Прокурору важно быть принципиальным, но главное, чтобы эта принципиальность не мешала в справедливом поддержании гособвинения, – говорит Айжан Аймаганова.

Она рассказала о сложностях и деталях своего резонансного дела и других ситуациях в профессиональной деятельности.

Напомним, Айжан Аймаганова представляла гособвинение в судебном процессе по уголовному делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его признали виновным в убийстве гражданкой супруги Салтанат Нукеновой. Уголовное дело вызвало общественный резонанс не только в Казахстане, но и за его пределами. За прямыми трансляциями из зала суда следили миллионы человек. Бишимбаева приговорили 24 годам лишения свободы.







