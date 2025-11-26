Завтра, 27 ноября, в западных регионах Казахстана ожидается спокойная, преимущественно сухая погода без резких перепадов, сообщают синоптики.

Уральск — днём +2…+4 °C, ночью температура понизится до -1…-3 °C. Ветер слабый, малооблачно, осадков не прогнозируется.

Атырау — днём около +6…+8 °C, ночью 0…+2 °C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Актау — днём до +12 °C, ночью 0…+2 °C. Облачно, ветер северо-восточный до 5 м/с, осадков не ожидается.

Актобе — днём +3…+5 °C, ночью похолодает до -4…-6 °C. Переменная облачность, ветер слабый преимущественно северный, без осадков.

В целом погода завтра будет спокойной и предсказуемой — без осадков и сильного ветра. Отличный день для поездок, прогулок и планирования дел на свежем воздухе.