Как сообщили в национальном офисе по приватизации, в стране сформирован перечень из 473 субъектов, подлежащих приватизации, который утверждён Правительством РК. Среди них оказалось немало учреждений из Атырауской области. Так, приватизации подлежат такие крупные предприятия, как:

АО «Международный аэропорт им.Х.Доспановой»;

ТОО «Атырауский НПЗ»;

ТОО «Темиржолжылу-Атырау»;

КГП «Атырау су арнасы»;

8 районных и городских ветеринарных станций;

Областной профессиональный спортивный клуб по хоккею «Бейбарыс-Атырау»;

ТОО «Областная футбольная команда «Атырау»;

Атырауская областная детская стоматологическая поликлиника;

ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов»;

ГКП «Жылыой су»;

ГКП «Атырау облысы су арнасы».

Отметим, что сроки передачи у всех объектов разные. К примеру, международный аэропорт планируют передать в доверительное управление в 2027 году. Футбольную команду в 2026 году по тендеру. Что касается АНПЗ, то планируется провести открытый двухэтапный конкурс уже в 2028 году.

