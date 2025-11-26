Водителям грозит штраф в размере 5 МРП.

В управлении полиции Уральска напомнили, что согласно правилам и законодательству РК с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны использовать зимние шины (под зимними шинами подразумевается как шипованная резина, так и фрикционная, то есть «липучки»). Если требование не будет исполнено, то водителям грозит штраф в размере 5 МРП (19660 тенге в 2025 года) согласно статьи 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». При повторном нарушении в течение года сумма увеличивается до 20 МРП.

— Необходимо отметить, что по данным нарушениям управлением полиции г.Уральск каких-либо рейдовых или оперативно-профилактических мероприятий проводиться не будет. Однако если водитель нарушит ПДД, то инспекторами батальона дорожной полиции будет составлен дополнительный протокол за нарушение использования шин в зимнее время, - сообщила старший инспектор отдела административной полиции УП г. Уральск Динара Абдулкаликова.

Кстати, штрафы за летние шины зимой будут выписываться с 1 декабря, даже если снега на дорогах нет, так как это требование закона.