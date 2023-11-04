С детства мы видели, как мама укладывала газету в мокрые сапожки и ставила их греться у батареи. Но времена изменились. Сейчас люди готовы выложить кругленькую сумму за брендовую пару. И неправильным хранением и уходом безнадёжно могут испортить её.

Ерболат Мусагалиев 15 лет работает в обувном ателье. Специалист говорит, что сушить обувь нужно только при комнатной температуре. Кожаные изделия возле обогревателя сядут.

— Чтобы убрать влагу, в обувь кладут газету. Сушить можно около батареи носком вниз, чтобы испарения выходили через голенище, тогда процесс сушки пойдёт быстрее. Также можно использовать электрические сушили, но важно не переборщить с температурой. Иначе обувь может сгореть изнутри или отклеится подошва. Обычно ставят максимально на 35 градусов, минимально — 25. Чтобы убрать с обуви солевые разводы, достаточно пропарить её утюгом через хлопчатобумажную ткань. Для того, чтобы ваша обувь меньше мокла, достаточно обработать её кремом, в составе которого есть натуральный пчелиный воск. Конечно, стоят они дорого, но хорошо сохраняют обувь. Конечно, есть и чистый воск, наносите его на поверхность, сушите феном и полируете, тогда влага не будет впитываться, — рассказал Ерболат Мусагалиев.

