С детства мы видели, как мама укладывала газету в мокрые сапожки и ставила их греться у батареи. Но времена изменились. Сейчас люди готовы выложить кругленькую сумму за брендовую пару. И неправильным хранением и уходом безнадёжно могут испортить её.
Ерболат Мусагалиев 15 лет работает в обувном ателье. Специалист говорит, что сушить обувь нужно только при комнатной температуре. Кожаные изделия возле обогревателя сядут.
— Чтобы убрать влагу, в обувь кладут газету. Сушить можно около батареи носком вниз, чтобы испарения выходили через голенище, тогда процесс сушки пойдёт быстрее. Также можно использовать электрические сушили, но важно не переборщить с температурой. Иначе обувь может сгореть изнутри или отклеится подошва. Обычно ставят максимально на 35 градусов, минимально — 25. Чтобы убрать с обуви солевые разводы, достаточно пропарить её утюгом через хлопчатобумажную ткань. Для того, чтобы ваша обувь меньше мокла, достаточно обработать её кремом, в составе которого есть натуральный пчелиный воск. Конечно, стоят они дорого, но хорошо сохраняют обувь. Конечно, есть и чистый воск, наносите его на поверхность, сушите феном и полируете, тогда влага не будет впитываться, — рассказал Ерболат Мусагалиев.
На просторах интернета множество лайфхаков о том, как ускорить процесс сушки обуви.
- В первом случаи нужно поместить внутрь пары бумажные салфетки, газету или туалетную бумагу. В макулатуру влага будет впитываться быстро, поэтому менять её нужно будет каждые пару часов.
- Для использования второго способа нам понадобится полотенце. Его край нужно заснуть в обувь, а остальной частью обмотать ботинок.
- Также можно обдувать сапоги феном в холодном режиме.
- А чтобы высушить обувь с помощью пылесоса, нужно направить его трубку прямо в ботинки. На каждую ногу придется потратить по 10-15 минут. Особенно удобно сушить таким способом длинные сапоги.