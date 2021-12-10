Фото с сайта pixabay.com Некоторые сравнивают приготовление гречки с искусством, ведь нельзя ее поместить в кастрюлю, залить водой «на глаз» и сварить. Для начала нужно ее хорошенько промыть в проточной воде и не раз, пока вода в кастрюле не станет прозрачной. Потому что в ней очень много грязи и пыли. Кроме того, для правильной варки гречки нужно определить правильный объем воды для определенного количества гречки. Если налить большой объем воды, то гречка разварится. Если ее будет мало, то она просто пригорит. Лучший способ определить правильный объем воды, это поставить палец на гречку и залить ее водой, на одну фалангу. После этого не забудьте посолить крупу. Также не стоит накрывать кастрюлю крышкой, как только поставите вариться гречку. Это необходимо делать, когда она начнет закипать. Ни в коем случае, не закрывайте ее до конца, оставляйте отверстие, чтобы выходил пар. Только так гречка получится рассыпчатой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.