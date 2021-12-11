– Вместе с тем с первого ноября по результатам лабораторного исследования выявлен 81 случай гриппа типа А (H3N2) среди населения. В прошлом эпидсезоне случаев гриппа не было выявлено. Постановлением главного государственного санитарного врача Жангалинского, Бурлинского района и района Байтерек приостановлены учебные процессы в 72 классах и одной школе в связи с увеличением случаев ОРВИ среди школьников, - рассказал Мухамгали Арыспаев.

Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, за эпидемиологический сезон - с первого октября этого года наблюдается рост в 2,4 раза острых респираторных вирусных инфекций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2020 году в области зарегистрировано 8 143 случая заболевания ОРВИ, то в этом году цифра уже достигла 20 124.Главный санитарный врач области рекомендовал жителям региона ограничить проведение массовых и зрелищных мероприятий, в том числе культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний.